تعرف على موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أستون فيلا ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "فيلا بارك".

مباراة هامة بالنسبة للفريقين، مع أداء تصاعدي لكتيبة المدرب إريك تين هاج، وفوز محبط لكتيبة أوناي إيمري أمام تشيلسي في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 11 فبراير 2024 على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أستون فيلا - مانشستر يونايتد الأحد 11 فبراير 2024

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

فيلا بارك

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3