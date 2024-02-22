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Takehiro Tomiyasu Arsenal Bruno Guimaraes Newcastle(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أرسنالأرسنال v Newcastle UnitedNewcastle Unitedالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "الإمارات" مباراة هامة وقوية تجمع بين آرسنال ونيوكاسل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

يسعى آرسنال لمواصلة الفوز والضغط على كل من ليفربول ومانشستر سيتي ووضع كلمته في صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

بينما يطمح نيوكاسل الذي بات من الأسماء القوية للغاية في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية للفوز وتعقيد المهمة على آرسنال..

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، هو السبت 24 فبراير 2024، على ملعب الإمارات.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة آرسنال ونيوكاسل على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
آرسنال - نيوكاسلالسبت 24 فبراير 2024
23:00 السعودية، 22:00 مصر		beIN SPORTS HD 1الإمارات

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3

المركزاللاعب
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعجاكوب كيويور - جابرييل ماجالهاييس - وليام ساليبا - بن وايت
خط الوسطكاي هافيرتز - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد
خط الهجومبوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي
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