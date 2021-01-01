موعد مباراة الوداد والملعب المالي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الوداد والملعب المالي في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بمركب محمد الخامس، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ملعب مركب محمد الخامس، لاستضافة مباراة الوداد البيضاوي، أمام الملعب المالي، ضمن إياب مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بفوز الفريق المالي بهدف نظيف، يوم 23 ديسمبر الماضي.

ويسعى وداد الأمة، لمصالحه جماهيره بالفوز في لقاء الغد، وتحقيق الفوز والوصول إلى دور المجموعات، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة من النتائج الجيدة في الدوري المغربي.

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ويحتل الوداد المركز الثاني، من ترتيب الدوري المغربي برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الرجاء المتصدر، بعد لعب 5 جولات من المسابقة.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الوداد والملعب المالي وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الوداد والملعب المالي؟

موعد مباراة الوداد والملعب المالي، هو الأربعاء 6 يناير 2020، على ملعب مركب محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المغرب، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الوداد والملعب المالي؟

قامت قناة الرياضية المغربية، بشراء حقوق بث مباراة الوداد والملعب وستقوم بإذاعتها عبر شاشاتها بتقنية HD.

وإن لم تتمكن من متابعة اللقاء عبر التلفاز، فيمكنك متابعة اللقاء، عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل اللقاء بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوداد البيضاوي - الملعب المالي الأربعاء 6 يناير 2021،

17:00المغرب، 18:00 مصر الرياضية الم مركب محمد الخامس

ما هو تردد القناة الناقلة لمباراة الوداد والملعب المالي؟

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، لاستقبال القناة على قمر النايل سات على التردد التالي: 11476، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500

ما التشكيل المتوقع للوداد أمام الملعب المالي؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب فوزي البنزرتي على أسلوبه المعتاد 4-3-3، في مواجهة الفريق المالي، وقد يكون تشكيلته في المباراة على النحو التالي:

رضا التاجناوتي

أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين أبو الفتح- أشرف داري.

صلاح الدين السعيدي- وليد الكرتي- يحيى جبران.

مؤيد اللافي- أيوب الكعبي- مسوفا.