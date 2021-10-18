موعد مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والنصر بملعب مرسول بارك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لديربي الرياض؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، قمة للكرة السعودية لا تتكرر كثيرًا، عندما يلعب الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

النصر وصل إلى نصف النهائي، بعدما تخطى الوحدة الإماراتي، بخمسة أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر، الهلال ضرب موعدًا مع شقيقه النصر، بعد تغلبه برسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والنصر وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة النصر والهلال؟

موعد مباراة النصر والهلال هو يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، الموافق 13 ربيع الأول 1443 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والهلال على مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الهلال الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

13 ربيع الأول 1443،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات، 20:00 مصر SSC مرسول بارك

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيدرو إيمانويل على التشكيل الآتي...

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

محمد قاسم - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد المجيد الصليهم - عبد الله الخيبري

جلال الدين مشاريبوف - تاليسكا - عبد الفتاح عسيري

عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب ليوناردو جارديم على التشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

علي المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

محمد كنو - سلمان الفرج

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

بافيتمبي جوميس