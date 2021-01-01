موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

تلقى الهلال هزيمة على يد النصر مساء اليوم في ديربي الرياض في ضيافة الملوك على ستاد جامعة الملك سعود في الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0.

وسيحل العالمي ضيفًا على الفتح ضمن أحداث الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين،

يحتل الفتح المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد الفوز في الجولة الماضية بمباراة هامة ضد الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما الهلال فيحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نادي الشباب صاحب المركز الأول.

فيديو: ملخص مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي 2020-21

أخبار برشلونة: مراقبة أجويرو وباريس قد يخطف مدافع آرسنال قبل البلوجرانا!

في هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي الممتاز

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال والفتح يوم الأحد 28 فبراير 2021 ميلاديًا، الموافق 16 رجب 1442 هجريًا، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 5:20 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:20 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.