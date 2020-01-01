موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الفتح في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي.

يستعد عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى قمة كبيرة ستجمع بين الهلال وضيفه الفتح على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك لحساب الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الهلال حامل اللقب وبعد فوزه على النصر في الدوري وفي نهائي الكأس، وتوج الزعيم باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

ويسعى الموج الأزرق للفوز والسيطرة مبكرًا على جدول الترتيب.

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وعلى الجانب الآخر يخوض الفتح اللقاء بعد فوز عريض على نادي الاتفاق بنتيجة 4/0، ويحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط من خمس مباريات.

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لقاء قوي وحاسم وننتظر مباراة ممتعة وشيقة من الفريقين.

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ما هو موعد مباراة الهلال والفتح؟

تقام مباراة الهلال أمام الفتح مساء الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، الموافق ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت السعودية، 4:40 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال و الفتح على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفتح الخميس 3 ديسمبر 2020،

18 ربيع الآخر 1442،

17:40 السعودية، 16:40 مصر الرياضية السعودية 1 الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للهلال

يغيب عن الهلال عبد الله المعيوف بداعي الإصابة، ويتوقع أن يعتمد المدرب رازفان لوشيسكو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

حبيب الوطيان

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كوييار

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندري كارييو

بافيتمبي جوميس

التشكيل المتوقع للفتح

لا توجد غيابات مؤثرة في صفوف الفتح ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني يانيك فيريرا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

ماكسيم كوفال

نواف البوشل - عمار الدحيم - محمد ناجي - توفيق بوحميد

ماجد كنبه - محمد الفهيد

على الزقعان - سفيان بن دبكة - محمد السعيد

ساسا جوانوفيتش