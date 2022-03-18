موعد مباراة الهلال والشباب في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

يستقبل الهلال بملعبه الأمير فيصل بن فهد نظيره الشباب، في قمة تجمع بينهما بنصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال نجح في الوصول إلى نصف النهائي بعد تخطي عقبة النصر بهدفين مقابل هدف، بينما وصل الشباب إلى المباراة بعد الفوز على الأهلي بالنتيجة ذاتها.

وقبل المباراة المرتقبة، سقط الشباب في فخ التعادل أمام الطائي بهدفين لكل فريق، بينما فاز الهلال على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري السعودي للمحترفين.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو الأحد الموافق 3 أبريل 2022، بملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

تذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.