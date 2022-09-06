تعرف على موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

تترقب جماهير كرة القدم العربية والعالمية على حد سواء، المواجهة المثيرة للاهتمام التي تقام بين الهلال السعودي والزمالك المصري، في افتتاح ملعب لوسيل الذي يستضيف منافسات بطولة كأس العالم 2022.

اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشاريع ومبادرات كأس العالم 2022، كشفت في أغسطس الماضي عن تنظيم مباراة تجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي على الأراضي القطرية، في افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر ملاعب مونديال قطر.

صحيح أن المواجهة بين الفريقين العربيين الكبيرين ودية في المقام الأول، لكن بالتأكيد فإن الفوز بالكأس يعد أمرًا هامًا للفريقين بالنظر إلى أن كل العيون ستكون مسلطة على المباراة.

وفي التقرير التالي، نستعرض معكم في "جول GOAL" موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل 2022، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل؟

ستقام مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، في قطر.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل؟

أعلنت قناة الكأس القطرية إذاعة مباريات كأس لوسيل بين الهلال والزمالك عبر شاشتها المفتوحة.

كما أعلنت شبكة قنوات beIN Sports أيضًا عن إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة للجمهور العربي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الزمالك الجمعة 9 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports /

AlKass لوسيل

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يعتمد المدرب جوسفالدو فيريرا على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-5-1

محمد عواد

أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو"

سيف الدين الجزيري

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب رامون دياز على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-1-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - جوستافو كويار - موسى ماريجا

أندريه كاريو

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