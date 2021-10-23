موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع إثارة مضمونة في قمة من القمم الكلاسيكية لكرة القدم السعودية، عندما يلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة المقرر إقامتها على ملعب الجوهرة تمثل أهمية خاصة للأهلي بعد تعافيه من البداية السيئة للموسم وتحقيقه لانتصارين متتاليين على الاتفاق ثم الطائي.

الهلال منتشٍ بالانتصار الآسيوي وسيظل هكذا حتى النهائي، كما أنه يتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، لذلك فلا بديل عن الفوز للحاق بالمتصدر ضمك، صاحب الـ18 نقطة ومباراتين إضافيتين.

وتأتي قلعة الكؤوس في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، وقد أعاد الانتصاران الأخيران الأمل في المنافسة على درع الدوري مجددًا.

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الآن نستعرض سويًا موعد مباراة الأهلي والهلال وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي والهلال؟

موعد مباراة الأهلي والهلال هو يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر 2021، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC1 بنقلها عبر شاشتها بتقنية HD، وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.