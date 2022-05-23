موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الهلال في ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة هامة ضد نادي أبها في الجولة 28 من الدوري السعودي 2021-22.

فاز الهلال على الاتحاد في الجولة الأخيرة بثلاثة أهدافٍ لهدف، وارتفع رصيده إلى 58 نقطة وأصبح الفارق بينه وبين العميد المتصدر هو 3 نقاطٍ فقط، لتزيد فرص خطف الدوري من النمور.

يحتل نادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ34 نقطة، وسيدخل المباراة دون طموح في الوصول لدوري أبطال آسيا، لكنه يحتاج لنقطة على الأقل لضمان البقاء في دوري المحترفين.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة أبها والهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة أبها والهلال؟

موعد مباراة أبها والهلال في الجولة 28 في الدوري السعودي هو يوم الأحد 29 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة أبها والهلال مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.