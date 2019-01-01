موعد مباراة الهلال ضد مونتيري، القنوات الناقلة التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية لتحديد المركز الثالث والتي ستكون ضد مونتيري، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

قدّم الهلال مباراة كبيرة للغاية أمام فلامينجو ، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وتلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية .

وعلى الرغم من أن الزعيم هو من تقدم في النتيجة عبر سالم الدوسري في الشوط الأول، لكن الفريق البرازيلي الذي يقوده مدرب الهلال الأسبق، جيسوس، تمكن من العودة في الشوط الثاني وتسجيل الانتصار ليضمن وجوده في النهائي.

بهذه النتيجة سيلتقي الهلال مع مونتيري المكسيكي بعد خسارته من ليفربول ، في مباراة من المقرر لها أن تكون مساء السبت 21 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجريًا، على ملعب خليفة الدولي.

الآن نتعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين الهلال والطرف الثاني الذي سيتحدد مساء الأربعاء.

تشافي: لا يمكن أن نقبل بهذا السد وغاضب من اللاعبين

موعد مباراة الهلال ومونتري والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - مونتيري السبت 21 ديسمبر 2019،

24 ربيع الآخر 1441،

17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN SPORTS HD 1 استاد خليفة الدولي

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ضد مونتيري:

يمكنك الحصول على تذكرة مباراة الهلال ومونتيري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية من خلال الدخول على موقع الفيفا الذي تم تخصيص فيه قسم خاص لكأس العالم للأندية... احجز تذكرتك من هنا

تم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأعلى سعرًا 100 ريال قطري، أما الثانية فسعرها 50 ريال، والثالثة تُكلف 25 ريال، كذلك تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وسعر المقعد فيها بنفس سعر الفئة الثالثة.

الفئة السعر الأولى 100 ريال الثانية 50 ريال الثالثة 25 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيغيب عن الهلال في مباراة مونتيري المكسيكي أندريه كاريلو بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فلامنجو، وسيكون الوحيد الذي سيغيب عن تشكيل الموج الأزرق.

قائمة الزعيم مليئة بالحلول لتعويض غياب البيروفي الدولي، لكن من المتوقع أن يدفع لوشيسكو بعبد الله عطيف كارتكاز بجانب كويار، وتحريك إدواردو لكي يلعب على الجهة اليمنى، ومن المرجح أن يبدأ ببقية عناصره الأساسية.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع لمونتيري

سيغيب عن مونتيري في مواجهة الهلال 9 لاعبين بعد سفرهم للتحضير لنهائي كأس المكسيك بأمر من المدرب أنطونيو محمد، وهم: "يانسن، باروفيرو، سانشيز، فانجيوني، رودريجيز، بابون، مونتيس، جالاردو، أورتيز".

التشكيل | 4-2-3-1