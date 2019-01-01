موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو، القنوات، التذاكر والتشكيل

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر بعد فوز الهلال على الترجي بهدف نظيف..

تمكن الهلال من تسجيل أول فوز له في مشاركته بكأس العالم للأندية، وذلك من خلال تحقيق فوز مستحق على نظيره الترجي بطل القارة الإفريقية بهدف نظيف كان من توقيع بافيتيمبي جوميس.

هذا الفوز له قيمة غالية حيث ضمن للهلال مكانة في المربع الذهبي للبطولة، مع وجود فرصة له لمواجهة ليفربول في نهائي البطولة حال أن تمكن من عبور بوابة فلامينجو البرازيلي أولًا في نصف النهائي.

سيستقبل ملعب خليفة الدولي مباراة نصف النهائي بين الهلال وفلامينجو والمقرر لها مساء الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، الموافق 20 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في مباراة يسعى من خلالها الموج الأزرق لكتابة التاريخ من أوسع أبوابه ليكون أول فريق سعودي يصل إلى النهائي العالمي.

الاتحاد كان صاحب أفضل مشاركة للسعودية في كأس العالم للأندية عندما حقق المركز الرابع من قبل، ويسعى الهلال إلى عبور مدربهم الأسبق جيسوس ثم التواجد في النهائي وتحقيق آمال وأحلام الجماهير الهلالية الكبيرة.

الآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الترجي، القنوات الناقلة، التذاكر، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو البرازيلي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - فلامينجو ستاد خليفة الدولي الثلاثاء 17 ديسمبر 2019،

20 ربيع الآخر 1441،

20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت مصر beIN SPORTS HD 1

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ضد فلامينجو:

يمكنك الحصول على تذكرة مباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية من خلال الدخول على موقع الفيفا الذي تم تخصيص فيه قسم خاص لكأس العالم للأندية... احجز تذكرتك من هنا

تم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات لكل فئة سعر حسب المكان في الملعب، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى الأعلى سعرًا 100 ريال قطري، أما الثانية فسعرها 50 ريال، والثالثة تُكلف 25 ريال، كذلك تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وسعر المقعد فيها بنفس سعر الفئة الثالثة.

الفئة السعر الأولى 100 ريال الثانية 50 ريال الثالثة 25 ريال ذوي الاحتياجات الخاصة 25 ريال

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

استُبعد نواف العابد من قائمة الهلال المشاركة في كأس العالم للأندية قبل أن يُضم بسبب إصابة سلمان الفرج، وتحصل محمد كنو على البطاقة الحمراء أمام الترجي ليغيب عن نصف النهائي، بينما عاد للزعيم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس ومحمد البريك وسيباستيان جيوفينكو من الإصابة، لتكتمل بذلك صفوفه قبل مواجهة فلامينجو .

لن يغير مدرب الموج الأزرق فلسفته التي أهدته دوري أبطال آسيا، وسيدفع بالمعيوف في حراسة المرمى وأمامه الرباعي البليهي وجانج هيون سو والبريك والشهراني، وسيتكون وسط الميدان من الرباعي كارييو وكنو وعطيف والدوسري، وسيقود الهجوم بافيتيمبي جوميس وخلفه سيباستيان جيوفينكو.

التشكيل | 4-4-1-1