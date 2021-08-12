موعد مباراة الهلال ضد الطائي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الطائي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد الهلال، لبداية حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي للمحترفين، والبداية ستكون أمام الطائي في الجولة الأولى من المسابقة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

الزعيم تحت قيادة مدربه الفرنسي ليوناردو جارديم، يريد بداية الموسم بقوة، لبداية المنافسة على اللقب مبكرًا، والتكشير عن أنيابه لباقي المنافسين.

أما الطائي الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين، يطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، لبداية موسمه بدفعة معنوية قوية.

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وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال ضد الطائي في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الطائي؟

موعد مباراة الهلال ضد الطائي هو يوم يوم السبت القادم 14 أغسطس 2021، الموافق 6 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة إلا خمس بتوقيت السعودية، السابعة إلا خمس دقائق بتوقت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الطائي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الطائي مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الطائي السبت 14 أغسطس 2021،

6 محرم 1443،

20:55 السعودية، 19:55 مصر SSC استاد الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يعتمد المدرب ليوناردو جارديم على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيو سو - علي البلاحي - محمد البريك

سلمان الفرج - كويلار

سالم الدوسري - لوسيانو فييتو - أندريا كاريلو

موسى ماريجا