موعد مباراة الهلال ضد الباطن في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الباطن في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد الملك فهد مباراة قوية، تجمع بين الهلال والباطن، ضمن الجولة الثاثة من الدوري السعودي للمحترفين.

الزعيم بدأ الموسم بشكل قوي، واستطاع الفوز في أول مباراتين له بالوقت القاتل، على حساب الطائي ثم التعاون، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للتربع على عرش الصدارة، ليحافظ على لقبه.

بينما سيعمل الباطن على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم، خاصة أنه يدخل المباراة منتشيًا بفوزه الأخير على حساب أبها، لضمان بداية الموسم بشكل جيد.

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وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة الهلال ضد الباطن في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الهلال ضد الباطن؟

موعد مباراة الهلال ضد الباطن هو يوم يوم الجمعة 27 أغسطس 2021، الموافق 19 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية، الثامنة إلا ربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الباطن؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الباطن مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022؟