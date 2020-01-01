موعد مباراة الهلال ضد شاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد شاهر خودرو في الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا 2019/2020، والقنوات الناقلة

يستهل بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية نادي الهلال مشوار الدفاع عن اللقب من خلال مواجهة ثالث الدوري الإيراني خلال الموسم السابق نادي شاهر خودرو في إطار مواجهات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً نادي باختاكور الأوزوباكستاني بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي، وذلك يوم الإثنين القادم 10 يناير 2020 ميلاديًا الموافق 16 جمادى الآخرة 1441 هجريًا.

وتعد هذه المجموعة متوسطة المستوى فقد رشح معظم الخبراء الزعيم في تصدر المجموعة بسهولة، بسبب فوارق المستوى والخبرات التي يمتلكها الفريق.

ويتسلح فريق الهلال السعودي بالكثير من العوامل المعنوية أهمها تفوقه الكبير في مواجهاته أمام الفرق الإيرانية بالإضافة إلى إختيار ملعب مُحايد بعيداً عن إيران لتقام عليه هذه المواجهة، بعد تعليمات الإتحاد الآسيوي بعدم لعب الفرق الإيرانية أي مباراة على أرضها نظراً لبعض التوترات السياسية الموجودة في المنطقة، لذلك لن تكون هناك ضغوط جماهيرية كبيرة على الفريق السعودي الذي إختار ملعب نادي الوصل في الإمارات لتقام عليه مباراة العودة، فبما ستلعب مباراة الذهاب ستقوم على ملعب جامعة الملك سعود.

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وفي المقابل فنادي شاهر خودرو الذي تأسس عام 2005 لا يوجد له تاريخ قوي من المشاركات في دوري أبطال آسيا، إلا أنه يعتبر من الأندية المتطورة في الكرة الحديثه، حيثُ يحتل المركز الخامس حالياً في الدوري الإيراني ويحاول تثبيت تواجده في البطولة الآسيوية من خلال هذه المجموعة التي يُمكنه تحقيق المُفاجأة والتأهل من خلالها.

يُذكر أن نادي الهلال مُتصدر حالياً الدوري السعودي بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، ويتسلح بالعديد من النجوم أبرزهم المهاجم الفرنسي جوميز والنجم سالم الدوسري بالإضافة المدافع الأيسر الشهراني وإدواردو .

أيضًا يمتلك كلا الطرفين سجل جيد من النتائج خلال أخر خمس مباريات، فقد حقق نادي شاهر خودرو الإيراني الفوز في ثلاث مباريات وتعادل بمباراة بينما خسر مباراة وحيدة، وعلى الجانب الأخر فإن الزعيم نجح في الفوز بثلاث مباريات وتعادل بمباراتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض موعد مباراة نادي الهلال أمام نادي شاهر خودرو في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال ضد شاهر خودور والقنوات الناقلة