موعد مباراة الهلال والنصر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال الرسمية الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد العودة من توقف كورونا أمام النصر، وما هي القنوات الناقلة؟

تعود الحياة مرة أخرى إلى كرة القدم السعودية بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وستكون العودة بأفضل صورة ممكنة من خلال ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الموج الأزرق صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن العالمي، مما يجعل المباراة فرصة كبيرة أمام الهلال لتوسيع الفارق ووضع القدم الأولى في اتجاه إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائن النادي مجددًا.

بينما سعيّ النصر هو تقليص الفارق والاقتراب رويدًا رويدًا من الزعيم مستغلًا التوقف الطويل لمعالجة الأزمات الفنية والإدارية التي كانت سببًا مباشرًا في إتساع الفارق إلى هذا الحد.

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الفريقان خاضا عددًا من المباريات الودية الاستعدادية على مدار آخر ثلاثة أسابيع، وقد فرض النصر بعض السرية على بعض هذه المباريات، فيما اطمئن الجانبان على مستوى اللاعبين قبل القمة المرتقبة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال ضد النصر والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الهلال ضد النصر؟

موعد مباراة الهلال ضد النصر هو الأربعاء 5 أغسطس 2020، الموافق 14 ذو الحجة 1441 هجريًا، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الهلال والنصر مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - الهلال استاد الملك فهد الدولي الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية 1

ما هو التشكيل المتوقع للنصر؟

سيغيب عن النصر مختار علي بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي، خاصةً بعد مشاركة عبد الله مادو في المران يوم الأحد.

وبعد نجاح فارس نجد في التوصل لاتفاق مع جلطة سراي لشراء عقد المدافع مايكون، تأكدت مشاركة اللاعب في ديربي الرياض ضد الهلال، أما عن فيتوريا فلم يستقر على التشكيل حتى الآن خاصةً في مركز الجناحين، فهناك مفاضلة بين 4 لاعبين هم أمرابط وموسى والشهري والغنام.

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون - سلطان الغنام

مختار علي - بيتروس

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

ما هو التشكيل المتوقع للهلال؟

لا توجد غيابات للإصابة أو الإيقاف في صفوف الهلال قبل الديربي ضد النصر، وسيكون الزعيم في أتم جاهزيته للمباراة.

وفي المؤتمر الصحفي للقاء طمأن لوشيسكو الجماهير على حالة هتان باهبري وأندريه كاريلو، وقال أنهما جاهزان للعودة وحتى بداية اللقاء المرتقب.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سوو - محمد البريك

سلمان الفرج - جوستافو كوييار

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس