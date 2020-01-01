موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي.

يستعد عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى قمة كبيرة ستجمع بين الهلال وضيفه النصر على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال الذي يحمل لقب النسخة الماضية بعد منافسة كانت شرسة مع العالمي، يتصدر ترتيب الدوري حاليًا برصيد 10 نقاط، ولم يُمن بأي هزيمة حتى الآن، وخسر نقطتين فقط من التعادل مع أبها مقابل الفوز في بقية المباريات وآخرها على الاتفاق بهدفين نظيفين.

أما النصر فعلى النقيض تمامًا، فالفريق يُعاني الأمرين هذا الموسم ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار في أول ثلاث جولات، ومستقبل المدرب روي فيتوريا على المحك بقوة إن استمر الأمر على نفس المنوال.

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الصحافة تقول أن ثمة مفاوضات تجمع إدارة النصر حاليًا مع المدرب دان بيتريسكو لخلافة فيتوريا، وقد تكون بذلك مباراة الديربي هي الأولى للمدرب الروماني على مقعد الإدارة الفنية لوصيف الدوري.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والنصر وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

تقام مباراة الهلال أمام النصر مساء الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2020، الموافق 8 ربيع الآخر، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والنصر على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.