موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية لتحديد المركزي الثالث والرابع، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

قدّم الهلال مباراة كبيرة للغاية أمام فلامينجو، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وتلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من أن الهلال هو من تقدم في النتيجة عبر سالم الدوسري في الشوط الأول، لكن الفريق البرازيلي الذي يقوده مدرب الهلال الأسبق، جيسوس، تمكن من العودة في الشوط الثاني وتسجيل الانتصار ليضمن وجوده في النهائي.

بهذه النتيجة سيلتقي الهلال مع الخاسر من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول، في مباراة من المقرر لها أن تكون مساء السبت 21 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 24 ربيع الآخر 1441 هجريًا، على ملعب خليفة الدولي.

الآن نتعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين الهلال والطرف الثاني الذي سيتحدد مساء الأربعاء.

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موعد مباراة الهلال لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية