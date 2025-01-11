موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرائد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

يطمح الاتحاد لمواصلة مشواره لإعادة لقب دوري روشن السعودي إلى خزائنه ولو أن المنافسة كبيرة مع الهلال لكن "النمور" يريدون التشبث بآمالهم كاملة.

في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الاتحاد فريق الرائد، وسط أهداف أخرى تمامًا للضيوف الذين يريدون تحسين مركزهم الثاني عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 16 يناير 2025 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتحاد والرائد على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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