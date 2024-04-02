موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الخليج ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.
يدخل الهلال المباراة منتشيًا بأدائه الرائع طيلة الموسم الذي يكتسح فيه الكل بالدوري السعودي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق لقب الدوري.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الخليج والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
المباراة التالية
ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.
هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|المعلق
|الخليج - الهلال
|الجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
|SSC
|الأمير محمد بن فهد
|عبد العزيز الزيد
تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024
|التشكيل| 4-2-4
|حراسة المرمى
|ياسين بونو
|خط الدفاع
|ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - محمد البريك
|خط الوسط
|سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيش
|خط الهجوم
|سالم الدوسري - مالكوم - ميشيل ديلجادو - صالح الشهري
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