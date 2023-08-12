موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أولى مباريات الهلال في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها أبها.

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الهلال يدخل المباراة، بهدف مصالحة جماهيره عقب خسارة بطولة كأس الملك سلمان 2023، أمام النصر، وإثبات أنه سيكون قادرًا على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، الذي لن يكون سهلًا.

بينما يسعى أبها، لاستغلال عامل الأرض والجمهور، وحالة لاعبي الهلال البدنية والنفسية، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الإثنين 14 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة أبها والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أبها - الهلال الإثنين 14 أغسطس 2023،

18:00 السعودية ومصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

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