موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد برسبوليس الإيراني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يتأهب الهلال لمواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي مع نظيره برسبوليس، في مباراة تقام في ستاد مرسول بارك.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة، على حساب استقلال الإيراني بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في ثمن النهائي.

المنافس هو برسبوليس الذي وصل إلى ربع النهائي عقب تخطي فريق استقلول بهدف دون رد.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الهلال برسبوليس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الهلال وبرسبوليس؟

موعد مباراة الهلال وبرسبوليس هو يوم السبت 16 أكتوبر 2021، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هجريًا.

ولكن حتى الآن لم يتحدد موعد انطلاق صافرة بداية المباراة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبرسبوليس؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد برسبوليس على مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP.