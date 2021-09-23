موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام الحزم في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الحزم بملعبه، في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واقتنص الهلال نقطة من الشباب في مباراة الجولة السادسة في ظل غيابات كثيرة بتشكيلة المدرب ليوناردو جارديم، ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة عن الاتحاد الذي لم يلعب مباراته السادسة حتى الآن.

الحزم بدوره كسر سلسلة من الهزائم هذا الموسم بالفوز في آخر مبارياته على أبها، ويأتي في المركز الحادي عشر بنظير خمس نقاط من 5 مباريات.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والحزم وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الهلال القادمة أمام الحزم في الجولة السابعة من الدوري السعودي تقام يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والثلث بتوقيت مصر، التاسعة والثلث بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الحزم مجانًا بتقنية SD عن طريق مجموعة قنوات SSC وعبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في الباقات المخصصة للدوري السعودي.