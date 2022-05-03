موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال ضيفًا على نظيره ضمك في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي لموسم 2021-2022.

الزعيم سقط في المباراة المؤجلة من الجولة 19 أمام الفيحاء بهدف نظيف ويتطلع للفوز لتخفيف جراحه.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر ولديه مباراة مؤجلة، أما ضمك فيقع في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال وضمك؟

موعد مباراة الهلال وضمك من الجولة 26 في الدوري السعودي هو يوم السبت 7 مايو 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت السعودية، 6:10 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال وضمك مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، لكن عليك الاشتراك في شاهد VIP للمشاهدة بتقنية HD.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.