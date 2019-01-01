موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين 2019-20،

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، علي ملعب جامعة الملك سعود

محمد مصطفي

يفتح ملعب جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال والفيحاء يوم السبت 14 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

حقق الزعيم فوزًا كبيراً على مضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وبهذا الانتصار يصبح الهلال فى صدارة ترتيب الدوري السعودي 2019-20، بفارق الأهداف عن حامل اللقب النصر صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق أبها الصاعد حديثًا هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (4-2)، ويسعي الزعيم الفوز الثالث على التوالي منذ بداية الموسم.

أنهى الفيحاء الموسم الماضي (2018-19) في المركز الثاني عشر، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في تسع مباريات وتعادل في خمس، وتلقى 16هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية امام الهلال، فمنذ إنطلاقة الموسم خاض الفريق مبارتين حقق الانتصار فى واحدة وتعادل فى مثلها، ليحتل الفريق المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق الأهدف عن فريق الشباب صاحب المركز الرابع.

رسميًا - محترف الهلال ينتقل إلى جيرونا

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

فانتازي الدوري السعودي 2019-20 | تعرف على طريقة اللعب، النقاط والجوائز