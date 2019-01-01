موعد مباراة الهلال القادمة ضد الدحيل، في دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الدحيل في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

محمد مصطفي

يفتح استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الدحيل القطري والهلال السعودي يوم الإثنين القادم 20 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 15 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

فاز الزعيم في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الذي باللقب بعد موسمًا، فبعد أن خاض الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.

كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق السد في نهائي كأس أمير قطر، وحققوا الفوز في هذه المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، أما في دوري أبطال آسيا يدخل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فبعد مرور خمس جولات، حقق الانتصار في 3 ماريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراة واحدة.

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موعد مباراة الهلال ضد الدحيل والقنوات الناقلة

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