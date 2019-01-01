موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتحاد فى الدوري السعودي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتحاد فى كاس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، علي ملعب الملك عبدلله الدولي

محمد مصطفي

ينتظر عشاق الكرة السعودية في كل مكان في الوطن العربي كلاسيكو من العيار الثقيل بين الهلال والاتحاد يوم السبت 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً، وسيستضيف اللقاء ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي.

أقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، فى إياب دور الثمانية من البطولة القارية، أما محليًا يسير الهلال بخطى ثابتة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات خضها الموج الأزرق فى الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.

ودع الاتحاد البطولة الآسيوية بعد خسارته من نظيره الهلال السعودي بنتيجة (3-1)، في إياب ربع نهائي دوري إبطال أسيا، بينما فى الدوري كانت أخر مباريات العميد امام فريق ضمك وانتهت بخسارة النمور بهدفين مقابل هدف، فى إطار مافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

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