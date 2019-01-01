موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في إطار دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة؟

حقق الهلال انتصارًا تاريخيًا وكبيرًا على العدالة بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذا الانتصار الكبير سيكون بمثابة الحافز للهلال لمواصلة النتائج المميزة التي يحققها هذا الموسم، وذلك عندما يحلّ ضيفًا على الفيصلي مساء الجمعة 3 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الأول 1441 هجريًا، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

دائمًا وأبدًا ما تكون مباريات الكؤوس حافلة بالمفاجآت، وليس أدل على ذلك من الموسم الماضي عندما أٌقصي الهلال على يد التعاون في نصف النهائي وبنتيجة كبيرة مفاجئة، ولكن يأمل لوشيسكو في استعادة اللقب مجددًا لخزائن الموج الأزرق.

في الوقت نفسه فإن الفيصلي يعيش موسمًا مميزًا ويقبع في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري نظير 20 نقطة، مما يؤكد أنه لن يكون هذا الخصم السهل بالنسبة للزعيم.

الآن نستعرض معكم موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة..

فيديو - مدافع العدالة يتسبب في إصابة حكم مباراة الهلال

موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة