موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة
يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مباراة قوية بين الهلال ونادي الشارقة في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.
فاز الهلال في الجولة الأولى على الشارقة بهدفين مقابل هدف، وانتصر على الريان في الجولة الثانية بثلاثية نظيفة، ثم فاز على استقلول بهدف دون رد في الجولة الثالثة وكرر الانتصار في الجولة الرابعة على الفريق ذاته ولكن بثلاثية نظيفة.
وأصبح الهلال على بعد خطوة من التأهل عن مجموعته، إذ يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات.
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أما الشارقة فخسر من الهلال ثم انتصر على استقلول 2-1 وتعادل أمام الريان 1-1 قبل أن يخسر في الجولة الرابعة 2-1,
والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022
ما هو موعد مباراة الشارقة ضد الهلال؟
موعد مباراة الشارقة والهلال هو يوم السبت 23 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشارقة ضد الهلال؟
تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.
كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر قنوات bein AFC خارج المملكة العربية السعودية وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الشارقة - الهلال
السبت 23 أبريل 2022،
SSC, beIN AFC
الأمير فيصل بن فهد