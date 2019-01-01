موعد مباراة الهلال القادمة ضد أودينيزي الودية

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أودينيزي في معسكر النمسا ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-2020

محمود جمال

يفتح استاد دولوميتين أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال وأودينيزي الإيطالي يوم الأربعاء 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة رمضان 1440 هجرياً، وذلك ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-20.

حقق الزعيم فوز في ثالث مبارياته الودية على حساب فريق بوادافوكي المجري بهدفين مقابل هدف، وخاض الموج الأزرق حتى الآن ثلاث مباريات في المعسكر المقام حاليًا في النمسا والذي يسمتر ليوم 25 من الشهر الجاري، بعد قرار من الروماني رازفان لوشيسكو تمديد فترة المعسكر لمدة يومين بملاقاة أودينيزي الإيطالي في آخر المباريات الودية، على أن يعود إلى الرياض مساء يوم الخميس 25 من الشهر ذاته.

حقق الهلال فوز كبير بنتيجة عشر أهداف دون مقابل على فريق سبيتال دراو النمساوي في أولى اللقاءات الودية، وفي اللقاء الثاني حقق الموج الأزرق انتصار كبير بنتيجة (0-11) على حساب فريق رابيد لينز، وسيلاقي الزعيم الأهلي السعودي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة، على أن تكون مباراة العودة يوم 13 من نفس الشهر في محيط الرعب.

الهلال يحقق انتصارًا قاتلًا على بودافوكي المجري وديًا

موعد مباراة الهلال ضد أودينيزي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - أودينيزي استاد دولوميتين الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440،

18:30 مصر، 19:30 السعودية TV

قائمة الهلال المشاركة في معسكر النمسا