موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الطائي في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، بالمباراة المزمع إقامتها على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وشهدت مباراته الأخيرة بالدوري إثارة منقطعة النظير أمام الفيصلي بعد العودة بريمونتادا تاريخية.

أما الطائي فيحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة، ويعد من ضمن النقاط المضيئة هذا الموسم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد فاز في آخر مباراتين متتاليتين على الحزم والفيصلي.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

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ما هو موعد مباراة الهلال القادمة ضد الطائي؟

موعد مباراة الهلال والطائي هو الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، بملعب بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، الثالثة إلا ثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.