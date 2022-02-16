يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة هامة وقوية تجمع بين الشباب والهلال، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال لم يلعب مباراة الجولة 19 أمام الفيحاء وكذلك لقاء الاتفاق في الجولة 20 بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حقق فيها المركز ا لرابع.

وكان الهلال قد سقط في فخ التعادل مع الباطن بهدف لمثله في لقاء الجولة الثامنة عشر.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن، ما هو موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال والشباب؟

موعد مباراة الهلال والشباب هو الخميس الموافق 17 فبراير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 20:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والشباب كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الشباب - الهلال الخميس 17 فبراير 2022، 20:40 السعودية، 19:40 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

تشكيل الهلال المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

سالم الدوسري – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – كاريلو

أوديون إيجالو – موسى ماريجا

تشكيل الشباب المتوقع:

التشكيل| 4-1-4-1

فواز القرني

متعب الحربي – إياجو سانتوس – أحمد شراحيلي – فواز الصقور

حسين القحطاني

تركي العمار – إيفير بانيجا – ألفريد ندياي – كارلوس جونيور

لوسيانو فييتو