موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة قوية تجمع بين الهلال والشارقة في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

سيخوض الهلال النسخة الجديدة وهو حامل لقب دوري الأبطال، وذلك بعد فوزه على في نهائي النسخة الماضية على بوهانج الياباني.

بدأ الشارقة مشواره في البطولة من الملحق، وواجه فيه نادي الزوراء العراقي، وبعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله فاز الفريق الإماراتي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال والشارقة في دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والشارقة؟

موعد مباراة الهلال والشارقة هو يوم الجمعة 8 أبريل 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11:15 مساءً بتوقيت السعودية، 12:15 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشارقة؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.