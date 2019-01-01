موعد مباراة الهلال ضد الرائد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرائد في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمود جمال

يستضيف الرائد فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، يوم السبت 31 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 1 محرم 1441 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20.

حقق الزعيم الفوز في أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم برباعية مقابل هدفين على حساب فريق أبها الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، أما على المتسوى القاري فتعادل الهلال سلبيًَا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

خاض فريق الرائد مباراة ودية واحدة في بعد انتهاء الموسم الماضي كانت أمام فريق هيلموند، وحقق الانتصار بهدف دون رد، واستهل الفريق مشواره هذا الموسم بخسارة من الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، وانتهى اللقاء لصالح العميد بثلاثية مقابل هدف، وسيدخل رائد التحدي هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وأولى ثلاث نقاط في مشواره في دوري المحترفين.

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موعد مباراة الهلال ضد الرائد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الرائد - الهلال استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441 هجريًا

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

سيفتقد الهلال في اللقاء ضد الرائد في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين الظهير الأيمن محمد البريك بسبب الإصابة، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع الأوراق المتبقية متاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.

💙🛬

بعثة #الهلال تصل إلى "الرياض"..

والفريق يؤدي مرانًا مغلقًا مساء اليوم الأربعاء. pic.twitter.com/CCU4K9jsAE — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 27, 2019

سيبدأ المدرب الروماني بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه الرباعي محمد الدوسري، جانج هيون سون، البليهي، الشهراني، وسيدخل سلمان الفرج بجانب محمد كنو ، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميس، ومن خلفه الثلاثي سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد الدوسري

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للرائد

لا توجد غيابات في صفوف الرائد بسبب الإصابة أو الإيقاف في مواجهة الاتحاد، وستكون كل العناصر متاحة أمام المدرب بيسنيك هاسي لاختيار التشكيل الأمثل لهذا اللقاء الصعب.

📸| صور تدريبات #الرائد مساء اليوم الثلاثاء pic.twitter.com/33NVvtreop — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 27, 2019

سيبدأ المدرب صاحب الـ47 عامًا بنفس طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بمحمد الشميري وحسين الشويش في قلب دفاع الفريق، وسيقود الهجوم محمد السهلي وخلفه ثلاث أوراق هجومية هم، محمد فوزير، سلطان السوادي، جلال الداودي.

التشكيل | 4-4-2

عز الدين دوخة

محمد العمري - محمد الشميري - حسين الشويش - عبد الله الفهد

ارنود ديوم - سلطان فرحان

محمد فوزير - سلطان السوادي - جلال الداودي