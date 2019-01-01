موعد مباراة الهلال ضد الدحيل، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الدحيل في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الدحيل القطري والهلال السعودي يوم الإثنين القادم 20 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 15 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

فاز الزعيم في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبالرغم من هذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الذي توج باللقب رسميًا بتحقيق الفوز على فريق الباطن، فبعد أن خاض الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.

كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق السد في نهائي كأس أمير قطر، وحققوا الفوز في هذه المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، أما في دوري أبطال آسيا يدخل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فبعد مرور خمس جولات، حقق الانتصار في 3 ماريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراة واحدة.

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موعد مباراة الهلال ضد الدحيل والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الدحيل - الهلال استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل الإثنين 20 مايو 2019،

15 رمضان 1440 هجريًا

21:00 السعودية، 20:00 مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

سيستمر غياب عمر عبد الرحمن "عموري" عن الهلال في المباراة ضد الدحيل بداعي الإصابة، بالإضافة عبد الله عطيف لنفس السبب، ولن يفتقد الزعيم أي لاعب آخر بسبب الإيقاف .

📃 يستأنف فريق #الهلال الأول لكرة القدم مساء يوم غد السبت تدريباته؛ وذلك استعدادًا لمواجهة "الدحيل القطري" يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ٢٠١٩م pic.twitter.com/DsgGq99t7w — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 17, 2019

سيبدأ المدرب بريكليس شاموسكا بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى سيتواجد المعيوف، وأمامه الرباعي البريك، جحفلي، البليهي والشهراني، وسيدفع بكنو وديجينيك في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جعفلي - محمد البريك

ميلوش ديجينيك - محمد كنو

سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - هتان باهبري

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع للدحيل

لن يفتقد الدحيل أي لاعب أمام الهلال أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وستكون جميع أسلحة الفريق جاهزة لإصطياد الثلاث نقاط.

لن يغير المدرب روي فاريا في الطريقة الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثلاثي أحمد محمد، مهدي بن عطية، بسام هشام في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الرباعي سلطان البريك، لويز مارتن، إدميسلون جونيور، مراد ناجي، وفي الأمام سيتواجد الثلاثي كريم بوضيف، المعز علي، شويا ناكاجيما.

التشكيل | 3-4-3