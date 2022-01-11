موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره التعاون في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي، بالمباراة المزمع إقامتها على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد الفوز الذي حققه على الطائي برباعية نظيفة وأداء مميز لكتيبة جارديم.

أما التعاون فيحتل المركز 16 برصيد 17 نقطة فقط ونجح في الفوز آخر مباراتين على ضمك والحزم.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

والآن، ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال القادمة؟

موعد مباراة الهلال والتعاون هو السبت الموافق 15 يناير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.