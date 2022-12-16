موعد مباراة الهلال القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الهلال، والاتفاق، والتي تقام ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23.

الهلال فاز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر مبارياته بالدوري السعودي ويطمح للبناء على هذه النتيجة الرائعة.

أما الاتفاق فقد تعادل سلبيًا أمام ضمك في آخر مبارياته بالدوري السعودي، ويعمل على تحقيق المفاجأة والفوز على الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

والآن نتعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتفاق والتي تقام ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية. يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق الأربعاء 21 ديسمبر 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

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Shahid