موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

القمة التقليدية للدوري السعودي بين الهلال والاتحاد تتجدد، حيث يلتقي الفريقان لحساب الجولة الثانية عشر، وذلك بملعب الملك فهد الدولي.

ويأتي الهلال في المركز الثالث من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، بمباراتين أقل عن المتصدر ضمك.

أما الاتحاد فيأتي في المركز الثاني بـ20 نقطة من عشر مباريات، والأمل يحدو كتيبة كوزمين كونترا أن تنطلق إلى الأمام وتبتعد عن خصم عنيد على درع الدوري.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد قمة الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد هو يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تقوم قناة SSC بنقلها عبر شاشتها بتقنية SD على القنوات المفتوحة وHD على المشفرة.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.