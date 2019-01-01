موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأهلي فى دور 16 دوري أبطال آسيا

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الأهلي فى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2019، والتي ستقام علي معلب الجوهرة المشعة

محمد مصطفي

يفتح ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والهلال يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 5 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

تأهل الزعيم إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد أن جمع 13 نقطة من أصل 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بعد ان نجح فى تحقيق الفوز في 4 منها، وتعادل فى واحدة وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام استقلال طهران، وكانت أخر مباراة الموج الأزرق امام نادي الدحيل القطري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما



تأهل الراقي إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا بعد فوزه على باختاكور الأوزباكستاني بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية من دور المجموعات، لينجح الإمبراطور في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعد أن نجح فى تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخسر مثلهما.

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