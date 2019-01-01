موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام في الرياض؟

ندى الشافعي

يواجهه نادي أهلي جدة المباراة القادمة ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي نادي الهلال صاحب المركز الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، والذي سيدخل المباراة وهو بطل دوري أبطال أسيا، ويستعد الأزرق العاصمي لاستضافة الأهلي على استاد جامعة الملك سعود يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الثاني 1441 هجرياً.

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يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين ، بعد أن حصد 20 نقطة خلال العشرة جولات الماضية، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل مباراتين وخسر مباراتين، وبالطبع سيكون الراقي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس متحفز للفوز بالثلاث نقاط لتعزيز موقفه في المنافسة علي البطولة.

بينما نادي الهلال يسعى للحفاظ على صدارة الدوري وذلك ماينتظره منه جماهيره خصوصاً بعد الهروب من ريمونتادا أوراوا والفوز باللقب، وهو ما أدى إلى ارتفاع توقعات جماهير النادي الأزرق كثيراً، لكن الأخضر لن يكون أبداً فريسة سهلة فقد حقق أيضاً نتائج جيدة هذا الموسم أخرها فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتساوى في النقاط مع الأزرق.

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موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة