موعد مباراة الهلال وأوراوا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019-20، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أصبح الهلال قاب قوسين أو أدنى من الثأر من أوراوا الياباني والفوز بدوري أبطال آسيا هذا العام، وذلك بعد خسارة النهائي الآسيوي من نفس الفريق منذ عامين أي في عام 2017.

واجه الزعيم الأحمر الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر، وتفوق طوال المباراة ووصل للشباك أكثر من مرة وسجل هدفين، احتسب الحكم أحدهما وألغى الآخر في لقطة مثيرة للجدل قبل انتهاء المباراة بدقائق، ليسافر الموج الأزرق لليابان وهو ممتلك لفرصتي التعادل والخسارة للعودة بالكأس، أما أوراوا فلا يوجد ليه إلا فرصة الفوز.

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سيكون موعد مباراة إياب دوري أبطال آسيا يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك على استاد سايتاما معقل الفريق الياباني، وسيكون على الهلال الفوز ليس فقط من أجل الثأر، بل للسفر لقطر والمشاركة في كأس العالم للأندية المشارك بها هذا العام ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح.0

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موعد مباراة الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة أوراوا - الهلال استاد سايتاما الأحد 24 نوفمبر 2019،

27 ربيع الأول 1441،

12:00 مصر، 13:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات في صفوف الهلال في المباراة القادمة ضد أوراوا ريدز بداعي الإصابة أو الايقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب رازفان لوشيسكو.

سيبدأ لوشيسكو بنفس طريقته التي خاض بها لقاء الذهاب والتي بها الشق الهجومي مع المحافظة على الجانب الدفاعي الصلب، وسيدفع في حراسة المرمى بالمعيوف وأمامه سيتواجد الرباعي الشهراني والبليهي وجانج هيون والبريك، بينما سيقود الهجوم سيباستيان جيفوينكو بجانب بافيتيمبي جوميس.



التشكيل | 4-4-2

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سالم الدوسري - عبد الله عطيف - سلمان الفرج - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس - سيباستيان جيوفينكو



الغيابات والتشكيل المتوقع لأوراوا

يغيب عن أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد الهلال لاعب واحد فقط وهو يوكي موتو الذي تعرض لإصابة قوية في الكتف حرمته من خوض لقاء الذهاب أيضاً. بينما يعود الحارس الأساسي شوساكو بعد غيابه عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف.

سيدفع المدرب أوتسوكي بالحارس شوساكو ولن يتغير التشكيل كثيرًا عن المباريات السابقة في بقية المراكز، حيث سيلعب بطريقة (3-4-3) المعتادة مع الدفع بكلٌا من تومواكي ماكينو، دايسوكي سوزوكي وتاكويا إيوانامي في خط الدفاع، مع الاعتماد على الثلاثي فابريسيو، شينزو كوروكي وكازوكي ناجاساوا في قيادة خط الهجوم.



التشكيل | 3-4-3