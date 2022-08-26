موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

بلال محمد|
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تعرف على موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الأولى في روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "مرسول بارك" في مدينة الرياض مباراة من العيار الثقيل يستضيف فيها نادي النصر نظيره الوحدة، في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 في الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يدخل المباراة وهدفه تحقيق بداية قوية للموسم، من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، بعد أن غاب "العالمي" عن الألقاب خلال الفترة الماضية.

أما نادي الوحدة، فيأمل أن يتمكن من إحراج النصر على ملعبه، وتقديم أداء قوي يساعده على حصد نقاط المباراة الثلاث.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 27 أغسطس 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة النصر والوحدة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

النصر - الوحدة

السبت 27 أغسطس 2022،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

SSC
شاهد VIP

مرسول بارك

التشكيل المتوقع للنصر

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد أوسبينا

حمد المنصور – عبد الإله العمري – علي لاجامي – جيسلان كونان

عبد المجيد الصليهم – لويس جوستافو

سامي النجعي – خالد الغنام – عبد الرحمن غريب

فينسنت أبو بكر

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