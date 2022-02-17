موعد مباراة النصر والهلال في كأس الملك والقنوات الناقلة

يستقبل النصر بملعبه مرسول بارك نظيره الهلال، في قمة تجمع بينهما بربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر تخطى عقبة الاتفاق في الدور الماضي بالفوز عليه بهدف نظيف، بينما فاز الهلال على الرائد بهدفين نظيفين.

ستكون هذه المباراة هي الثانية لرامون دياز مع الهلال خلفًا لليوناردو جارديم، بعدما فاز على الشباب في أولى مبارياته بالدوري.

الجدير بالذكر أن النصر فاز على الفيحاء خارج الديار في مباراة مثيرة برباعية لثلاثة أهداف في الدوري.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والهلال وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والهلال؟

موعد مباراة النصر والهلال هو الإثنين الموافق 21 فبراير 2022، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال؟

تذاع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين على قنوات SSC، وستجد المباراة عبر شاشتها.