موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي 2021-22 والقنوات الناقلة

يستضيف النصر نظيره الفيحاء، في مباراة قوية تجمع بينهما لحساب الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يعاني من نزيف النقاط في الجولات الأخيرة، بعد الخسارة من الهلال، تعادل أمام الاتفاق بهدفين لكل فريق ليصل إلى النقطة 45 في المركز الثالث، وسيعمل على استعادة التوازن أمام الفيحاء والخروج بنقاط المباراة كاملة.

أما الفيحاء يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الباطن، ووصوله إلى النقطة 30 في المركز الثامن.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ونستعرض معًا الآن موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي وما هي القنوات الناقلة..

متى موعد مباراة النصر والفيحاء؟

موعد مباراة النصر القادمة أمام الفيحاء هو الخميس الموافق 17 مارس 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء؟

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصرو الفيحاء كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.