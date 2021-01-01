موعد مباراة النصر والسد في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد السد في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي قمة سعودية قطرية بين نادي النصر ونادي السد، وذلك في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

سيكون الصراع مباشر على بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة في هذه المباراة، فالسد يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

خسر العالمي في مباراته الأخيرة في مفاجأة من العيار الثقيل من الوحدات الذي خرج وانتهت آماله في البطولة، أما الأبيض فقد فاز في لقائه الأخير على نادي فولاد وألحقه بالشقيق الأردني.

جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا 2021

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر والسد وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر والسد؟

موعد مباراة النصر والسد هو الخميس 29 أبريل 2021، الموافق 17 رمضان 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها.

لكن، ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا من خلال منصتها على الإنترنت GSA، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب البث المباشر لمباراة النصر والسد عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السد - النصر الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات موقع جول، GSA مرسول بارك

التشكيل المتوقع للسد

من المتوقع أن يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل الآتي..

🗣️ تشافي : تنتظرنا مباراة نهائية جديدة أمام النصر السعودي وندخلها من أجل تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للدور الـ16 من البطولة".#السد #قطر#دوري_أبطال_آسياhttps://t.co/w9iVoW9n7X pic.twitter.com/6vz7TR7bXz — 🏆 #75 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 28, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

مشعل برشم

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل

جيليرمي - سانتي كازورلا

نام تاي هي - محمد وعد - حسن الهيدوس

بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع للنصر

يغيب عن النصر سامي النجعي لتراكم البطاقات الصفراء، كما تعرض الظهير الأيسر عبد الرحمن العبيد للإصابة بفيروس كورونا، لينضم لقائمة المصابين بالفيروس المكونة من: "مختار علي، أسامة الخلف، عبد العزيز العلاوي، فراس البريكان، برادلي جونز".

📄|| حديث مدرب #العالمي السيد مانو مينيز في المؤتمر الصحفي لمباراة #النصر_السد 🎙️ pic.twitter.com/FtCoOUYWHA — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 28, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

عبد الله الخيبري - علي لاجامي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

علي الحسن - بيتروس

خالد الغنام - نور الدين أمرابط - عبد الفتاح عسيري

عبد الرزاق حمد الله