موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يواجه نادي النصر نظيره الفيصلي على ملعب المدينة الرياضية المجمعة في الجولة الثانية من الدوري السعودي 20222

لم يقدم النصر موسمًا جيدًا الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، كما خرج مبكرًا من كأس الملك السعودي.

إلا أنّه بدأ النسخة الحالية بانتصار كبير على ضمك بنتيجة 4-1 ليقدم البشرى لجماهيره بشأن الموسم الجديد.

أما الفيصلي فتعادل في المباراة الافتتاحية أمام الأهلي بهدف لكل فريق.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021-22، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تابع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقنية HD مجانًا لغاية 5 سبتمبر .. اشترك الآن!

ما هو موعد مباراة النصر ضد الفيصلي؟

موعد مباراة النصر ضد ضمك هو يوم الخمبس 19 أغسطس 2021، الموافق 11 محرم 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيصلي؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك مجانًا عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد Shahid VIP

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الفيصلي الخميس 19 أغسطس 2021،

11 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر شاهد

Shahid VIP المدينة الرياضية المجمعة

التشكيل المتوقع لنادي النصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب مانو مينيزيس على التشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد الله

علي لاجامي - عبد الله مادو - فونيس موري - سلطان الغنام

بيتروس - عبد الله الخيبري

أندرسون تاليسكا - فينسنت أبو بكر - جلال الدين ماشاريبوف

عبد الرزاق حمد الله