موعد مباراة النصر ضد البكيرية، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة النصر ضد البكيرية في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وما هو التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لهذه المباراة؟

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية، الرياض، مباراة هامة مساء الخميس 6 ديسمبر 2019، الموافق 9 ربيع الآخر 1441، عندما يلتقي النصر بنظيره البكيرية، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة ستكون بمثابة إعداد جيد للعالمي من أجل العودة إلى بطولة الدوري السعودي بكل ما لديه القوة، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة على يد الوحدة بهدف نظيف، والتي حرمته من الانفراد بصدارة البطولة.

البكيرية في الوقت نفسه لن يكون خصمًا سهلًا، فالفريق الذي ينشط في القسم الثاني يحتل المركز الثالث ويعيش موسمًا مقبولًا وقريب من التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في حال أن استمر على نفس الأداء الحالي.

في هذا التقرير نستعرض معكم موعد مباراة النصر ضد البكيرية، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لهذه المباراة..

موعد مباراة النصر ضد البكيرية والقنوات الناقلة

المتحدث الرسمي للنصر: البكيرية أفضل من أوراوا ريدز وصيف الهلال في دوري أبطال آسيا

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة النصر - البكيرية ملعب الأمير فيصل بن فهد الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 ربيع الآخر 1441،

19:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت مصر KSA SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر

النصر يُطالب الوحدة بـ6 ملايين ريال سعودي

سيفتقد النصر للثلاثي الدولي سلطان الغانم ويحيى الشهري وفراس البريكان بسبب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج، عدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف.

ويتوقع أن يعتمد فيتوريا على طريقته المعتادة (4-2-3-1) حيث يتواجد جونز في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي مكون من نايف الماس ومايكون وعبد الله مادو وعبد الرحمن العبيد، مع بيتروس وعبد الله الخيبري في منتصف الميدان خلف ثلاثي هجومي مكون من نور الدين أمرابط وجوليانو وأحمد موسىوأمامهم النجم الأول عبد الرزاق حمدالله.

التشكيل | 4-2-3-1