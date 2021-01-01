موعد مباراة النصر ضد الباطن في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الباطن في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين النصر والباطن، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على حساب العين بثلاثية نظيفة ووصوله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى فوزه الهام الأخير في الدوري على حساب الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتل العالمي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، الباطن يمر بفترة صعبة بعد خروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسارته أمام الفتح في الجولة الماضية من الدوري، وسيعمل السماوي على الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

ويأتي الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة وحيدة، عن الوحدة صاحب المركز الرابع عشر ومناطق الهبوط.

فيديو: أهداف مباراة النصر والعين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين2021

وفي الأسطر التالية سنستعرض معًا موعد والقنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن، في الدوري السعودي للمحترفين.

ما هو موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي؟

موعد مباراة النصر والباطن، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، هو السبت 20 مارس 2021، الموافق 7 شعبان 1442.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، على ملعب مرسول بارك.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والباطن في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة النصر والباطن عبر شاشتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.