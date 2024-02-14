موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

لحساب الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح النصر لمواصلة الإيمان بحظوظه في حصد لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.

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يصطدم رفاق كريستيانو رونالدو في هذا الطموح بفريق الفتح ولاعبيه المميزين هذا الموسم بقيادة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 17 فبراير 2024 على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والفتح على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق النصر - الفتح السبت 17 فبراير 2024،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD الأول بارك حاتم بطيشة

فهد العتيبي

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