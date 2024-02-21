موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

لحساب الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي 2023-2024 يطمح النصر لمواصلة الإيمان بحظوظه في حصد لقب جديد يضاف إلى خزائن العالمي.
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يصطدم رفاق كريستيانو رونالدو في هذا الطموح بفريق الشباب الذي يريد بدوره تحسين مركزه في جدول الترتيب والتقدم أكثر نحو المراكز العلوية.
المباراة التالية
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
ما هو موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الأحد 25 فبراير 2024 على استاد نادي الشباب.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الشباب والنصر على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الشباب - النصر
|الأحد 25 فبراير 2024،
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|SSC HD
|نادي الشباب
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